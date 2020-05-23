Бразилия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом и обошла Россию

09:44 | 23.05.2020

Фото: REUTERS / Amanda Perobelli

Бразилия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией, и тем самым обошла Россию по этому показателю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте бразильского минздрава.



Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 330 тысяч. В России же, по последним данным, выявили свыше 326 тысяч случаев инфицирования.



За последние сутки в Бразилии число инфицированных выросло на 20 803, а число летальных исходов за день увеличилось на 1 001 до 21 048.



Напомним, что на первом месте по числу заразившихся по-прежнему находятся США. В стране зарегистрировали свыше 1,57 миллиона случаев инфицирования и более 94 тысяч смертельных исходов.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»