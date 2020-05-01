Глава ЦБ РФ Набиуллина заявила, что рост цен из-за ослабления рубля остановился

17:13 | 22.05.2020

Ценовой рост, вызванный ослаблением рубля, остановился, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Банка России Набиуллину.



«По-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано. Инфляция за последнюю неделю была около нуля, а годовая инфляция в последние две недели была стабильной, чуть выше 3%», — заявила Набиуллина.



По ее словам, за последнюю неделю была зафиксирована околонулевая инфляция, а в последние две недели годовая инфляция стабильно находилась на уровне чуть выше 3%.

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