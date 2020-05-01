Госдума приняла закон об увеличении пособий по уходу за детьми до полутора лет

16:51 | 22.05.2020

Госдума в пятницу, 22 мая, приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Отмечается, что минимальный размер пособия вырастет с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.



Также принята поправка, защищающая выплаты в 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет от взыскания долгов по суду.

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