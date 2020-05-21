Более половины новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 45 лет

14:41 | 22.05.2020

Фото: ru.freepik.com

За последние сутки в Москве выявили 2988 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 158 207 случаев коронавируса.



- 43,5% — от 18 до 45 лет

- 33,5% — от 46 до 65 лет

- 10,2% — от 66 до 79 лет

- 5,3% — старше 80 лет

- 7,5% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»