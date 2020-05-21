Минэкономразвития ожидает снижения реальных доходов населения в этом году на 3,8%

13:48 | 22.05.2020

Реальные располагаемые доходы населения по итогам 2020 года сократятся на 3,8%, говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития России на 2020 год, подготовленный Минэкономразвития. По словам министра экономического развития Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%.



При этом чиновники полагают, что уже в 2021 году реальные доходы вырастут на 2,8%, а в следующих годах — на 2 и 2,6% соответственно.



По данным Минэкономразвития, безработица в 2020 году вырастет с 4,6% до 5,7% (численность занятых сократится на 800 тысяч человек, до 71,7 млн), а к 2023 году снизится до 4,7%.

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