Медсестру в купальнике из Тулы поддержали губернатор и глава областного Минздрава

13:36 | 22.05.2020

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк в интервью телеканалу «Первый Тульский» поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.



В свою очередь главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева рассказала тульским «Вестям», что медсестра продолжает работу, никаких письменных взысканий на неё не накладывалось. Также накануне девушку поддержал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Как напоминает РИА «Новости», на распространенных ранее в Сети снимках сквозь полупрозрачную форму медсестры был виден купальник. Она объясняла, что надела бикини из-за жары.

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