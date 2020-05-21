В Совете Федерации предложили ввести новый налог для потребителей цифровой продукции

13:10 | 22.05.2020

В Совете Федерации предложили ввести «цифровой налог» для потребителей цифровой продукции. Законодательная инициатива направлена первому вице-премьеру РФ Белоусову, передает MK.ru.



«Рассмотреть вопрос о введении цифрового налога (digital tax), предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции», — говорится в тексте документа, направленном вице-премьеру. При этом подробное описание этой инициативы отсутствует.

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