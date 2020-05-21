53% российских предприятий малого и среднего бизнеса назвали свое положение «катастрофой»

12:55 | 22.05.2020

Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу». Таковы опубликованные 22 мая результаты мониторинга бизнес-омбудсмена Титова, передает regnum.ru.



62,2% опрошенных оценили шанс выживания своей компании в 50% и ниже. О том, что они полностью уверены в том, что их предприятие продолжит работу, заявили 13,4%.



Поддержкой бизнеса со стороны властей РФ в условиях эпидемии COVID-19 довольны лишь 6,6% опрошенных, сообщает gazeta.ru.



Отмечается, что в мониторинге участвовали 2 055 компаний из всех регионов России.

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