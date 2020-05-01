Путин вручил Шойгу орден «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами

17:17 | 21.05.2020

Президент России Путин подписал указ о награждении министра обороны Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Президент Российской Федерации Путин поздравил министра обороны России Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами», — говорится в сообщении.



Как передает РБК, сам указ о награждении не опубликован, поэтому конкретные причины, по которым Шойгу удостоен высокой награды, неизвестны.

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