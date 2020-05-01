Путин предложил начать проведение Единого государственного экзамена с 29 июня

16:52 | 21.05.2020

Путин предложил начать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 29 июня. «Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня», – заявил он на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

«ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзамена», – добавил Путин.



Он также отметил, что школы должны помочь выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

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