В РФ могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты

16:47 | 21.05.2020

В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты. Такое предложение для включения в общенациональный план действий по восстановлению экономики направил глава бюджетного комитета Совета Федерации Артамонов, передает «РИА Новости».



В настоящее время в стране действуют правила, согласно которым уголовное наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники с серой зарплатой в размере от 100 тысяч рублей. Сенатор призвал усилить борьбу с серой зарплатой и сажать в тюрьму всех руководителей таких компаний вне зависимости от суммы выплат, сообщает lenta.ru.

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