Агентство Moody's прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии коронавируса

13:45 | 21.05.2020

Внутрироссийская миграция в ближайшие два года ускорится из-за последствий пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, считают аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service, передает russian.rt.com.



Прежде всего отток трудоспособного населения произойдет в регионах с низкими доходами граждан, слабой системой социальной поддержки, слаборазвитой инфраструктурой, близостью к крупным городам, а также высокой занятостью в секторе услуг — отраслях, которые больше всего пострадали от кризиса.



Такими субъектами агентство прежде всего считает Омскую область, Республику Чувашия, Самарскую область, Республику Башкортостан и Нижегородскую область.

© «Вечерние ведомости»