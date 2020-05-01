Власти Греции планируют открыть туристический сезон в стране 15 июня

13:31 | 21.05.2020

Туристический сезон в Греции начнется 15 июня, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации. «Туристический сезон в Греции начинается 15 июня, с даты, когда смогут открыться сезонные отели. А с 1 июля постепенно начнутся и прямые зарубежные рейсы по нашим туристическим направлениям в Грецию», — приводит РИА Новости его слова.



Как передает MK.ru, для туристов введут особые правила. Так, посетителям будут сделаны образцы тестов. Также будут соблюдены местные общие протоколы здоровья.



Напомним, на 20 мая в стране общее число заболевших составило 2850 человек. Общее число жертв — 166.

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