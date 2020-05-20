В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов

13:27 | 21.05.2020

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов погиб при выполнении задания в Луганской области Украины, еще трое бойцов получили ранения, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел страны.



В министерстве добавили, что инцидент случился в среду, 20 мая, в районе поселка Трехизбенка в Луганской области Украины. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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