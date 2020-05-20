Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 5 миллионов человек

13:20 | 21.05.2020

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило пять миллионов. Об этом утром 21 мая сообщает Университет Джона Хопкинса.



По информации университета, суммирующего данные властей разных уровней, СМИ, а также других источников, по состоянию на утро 21 мая, число случаев заражения в мире составило 5 000 038. Жертвами COVID-19 стали 328 172 человека. Выздоровели почти 1 899 350.



В лидерах по количеству заболевших коронавирусом находятся США (1,5 млн), Россия (308 тысяч) и Бразилия (291 тысяча).

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