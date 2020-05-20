Власти США оценили ущерб миру от действий Китая в связи с COVID-19 в 9 трлн долларов

12:50 | 21.05.2020

В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил 9 трлн долларов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.



«Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожный, если сравнить с той ценой, которую из-за них заплатил мир», — заявил Помпео. По его словам, из-за пандемии жизни лишились более 90 тысяч американцев, еще 36 миллионов жителей страны стали безработными.



США обвиняют Китай в том, что он скрыл данные по коронавирусу. Вашингтон в том числе пригрозил КНР санкциями, если Пекин не предоставит полной информации о событиях, вызвавших пандемию, сообщает РБК. Глава Государственного департамента оценил общий ущерб, нанесенный всему миру, в девять триллионов долларов, и потребовал от Китая оплатить его.

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