Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о второй волне коронавируса

12:43 | 21.05.2020

Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24». «Это спринт, в котором странам нужно бежать вместе в знак солидарности друг с другом. Вирус находится в каждой стране», — сказала представитель организации.



По ее мнению, в данный момент рано послаблять ограничительные меры. Кроме того, население должно понимать, что опасность еще не миновала.



По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.

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