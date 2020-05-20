В Адыгее глава района уволился после заражения коронавирусом 150 человек во время похорон

12:32 | 21.05.2020

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов, где прошли похороны с участием нескольких сотен человек и затем коронавирусом заразились более 150 человек, досрочно сложил полномочия, сообщает пресс-служба правительства республики.



Накануне стало известно об обнаружении вируса у 151 жителя района, которые 1 мая посетили похороны в ауле Бжедугхабль. Всего на них присутствовало около 500 селян и приехавших из Краснодарского края родственников. Вспышка заболевания началась с инфицированной женщины, которая сходила на мероприятие, передает lenta.ru.



Сейчас в районе, по данным оперштаба региона, диагноз COVID-19 подтвержден у 151 человека, из них 35 госпитализированы, а 106 находятся на амбулаторном лечении.

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