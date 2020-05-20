В Совете Федерации предложили законодательно установить понятие самоизоляции

12:25 | 21.05.2020

Совет Федерации планирует законодательно установить понятие самоизоляции и прописать порядок ее введения, сообщает «РИА Новости».



Соответствующая инициатива содержится в предложениях комитета верхней палаты по конституционному законодательству. Авторы хотят внести ее в перечень мероприятий по совершенствованию закона «в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях».



Первый зампред Комитета, член Единой России Рукавишникова пояснила, что инициаторы такого предложения хотят установить понятные, взвешенные правила игры на будущее.

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