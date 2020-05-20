Путин подписал указ о награждении орденами Почета Захаровой и Небензи

12:18 | 21.05.2020

Путин подписал указ о награждении орденами Почета за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса и многолетнюю дипломатическую службу». В соответствии с документом награды получат директор департамента информации и печати МИДа Захарова, постпред России при ООН Небензя, а также посол по особым поручениям МИДа Аветисян, передает РБК.



Как отмечает gazeta.ru, Захарова находится на посту директора департамента информации и печати с августа 2015 года. Небензя занимает должность постпреда России при ООН с 2017 года. Дипломатический стаж Аветисяна — 36 лет.



Кроме того, орденами Почета также были отмечены народные артисты России Борис Щербаков и кинооператор-постановщик Владимир Климов, а также гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

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