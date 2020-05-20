Россия и мир
12:11 | 21.05.2020
Онколог спрогнозировал осенью взрывной рост числа заболеваний раком в запущенных стадиях
«Сейчас все обследования приостановлены. Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями», — сказал Черниковский.
Также он отметил, что на работу с COVID-19 перепрофилируются некоторые онкологические центры, а у их пациентов отменяются плановые операции.
© «Вечерние ведомости»
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