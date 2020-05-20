Онколог спрогнозировал осенью взрывной рост числа заболеваний раком в запущенных стадиях

12:11 | 21.05.2020

Медики ожидают осенью взрывного роста числа заболеваний раком в запущенных стадиях, заявил заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илья Черниковский в интервью «Известиям».



«Сейчас все обследования приостановлены. Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями», — сказал Черниковский.



Также он отметил, что на работу с COVID-19 перепрофилируются некоторые онкологические центры, а у их пациентов отменяются плановые операции.

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