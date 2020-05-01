Зеленский заявил о нежелании Путина обсуждать с ним вопрос Крыма

16:35 | 20.05.2020

Зеленский рассказал, что на переговорах с Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать. По его словам, Крым обсуждался, когда у него была «встреча в Нормандии» с канцлером ФРГ Меркель, а также президентом Франции Макроном.



«Честно говоря, я сказал Путину: я чувствую, что РФ не хочет обсуждать этот вопрос. Но мы помним, что это наша земля, это наш народ. И, возможно, пришел момент, когда существующих площадок недостаточно для того, чтобы говорить о Крыме», — сказал украинский лидер в ходе пресс-конференции в среду, 20 мая.



По словам Зеленского, США, Канада и большинство страны ЕС, включая Германию и Францию, понимают, что «пока Крым не вернётся, санкции не будут сняты».

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