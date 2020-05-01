Голикова допустила частичное снятие ограничений в 17 российских регионах

16:28 | 20.05.2020

Вице-премьер России Голикова заявила, что 17 регионов страны могут начать смягчение введенных в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер, сообщает РИА «Новости». При этом она добавила, что в 13 регионах России показатель выявленных пациентов с COVID-19 на 100 тыс. населения выше общероссийского.



Голикова отметила, что в целом в России наблюдается снижение темпов прироста новых случаев заболевания, хотя цифры пока остаются большими.

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