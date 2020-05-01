Венесуэла через лондонский суд попытается забрать у Банка Англии свое золото

16:20 | 20.05.2020

Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд против Банка Англии, чтобы добиться возвращения хранящихся в нем слитков золота на 930 миллионов евро, необходимых властям для борьбы с коронавирусом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ, переданный в суд.



Ранее новостное агентство Bloomberg сообщило, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Со ссылкой на свои источники агентство уточнило, что такое решение было принято после того, как вашингтонская администрация надавила на британских коллег.

© «Вечерние ведомости»