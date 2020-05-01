Собянин предупредил о высокой смертности в мае в Москве из-за коронавируса

16:05 | 20.05.2020

Смертность среди заразившихся коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле. Об этом предупредил мэр Москвы Собянин, передает «Интерфакс».



«Врачи борются за жизнь каждого человека. Это означает, что тяжелобольные находятся в стационарах и в реанимациях 2-3 недели, и вот этот накапливающийся объём, конечно, создаёт большую нагрузку на систему здравоохранения, а с другой стороны он генерирует высокую смертность в Москве», - заявил Собянин.



Мэр столицы рассказал, что сейчас постоянно находятся в стационарах 1700 тяжелых и крайне тяжелых больных. По его словам, из-за открытия большинства предприятий трафик увеличился на миллион человек, поэтому необходимо продолжать соблюдать режим обязательного ношения масок и перчаток, сообщает lenta.ru.

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