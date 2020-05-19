В Минобороны Чехии ответили отказом на просьбу Шойгу передать России памятник маршалу Коневу

13:31 | 20.05.2020

Минобороны Чехии не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в апреле в Праге, поскольку он принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не военному ведомству, говорится в ответе министра обороны республики Лубомира Метнара на письмо российского коллеги Шойгу. Текст пресс-служба минобороны передала СМИ.



Шойгу обратился к Метнару с просьбой о передаче памятника Коневу в самые кратчайшие сроки российской стороне 9 апреля.



Напомним, монумент полководцу в Праге сняли с постамента 3 апреля. Следственный комитет РФ 10 апреля возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника.

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