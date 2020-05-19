В России впервые число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число заболевших

13:15 | 20.05.2020

В России и Москве число выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило новые выявленные случаи заболевания, сообщил оперативный штаб в среду, 20 мая. Суточный прирост новых случаев коронавируса в столице составил 2 699 человек, по стране – 8 764. Выздоровели 5 440 по Москве и 9 262 больных по России, передает РИА «Новости».



Всего в России выявлено 308 705 случаев заражений COVID-19. За сутки от коронавируса умерли 135 человек. Общее число смертей достигло 2972.

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