Сбербанк и Visa приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов

13:07 | 20.05.2020

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов. Об этом сообщает РБК. Контроль покупок ведут системы компьютерного зрения, а оплата происходит автоматически при выходе из магазина.



Технология тестируется в закрытом режиме на ограниченном количестве покупателей в магазине «Азбука вкуса», который находится в деловом центре «Москва-Сити» (башня «Федерация»), но в течение месяца должна стать доступной всем.



Напомним, за рубежом похожий проект ранее запустил Amazon.

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