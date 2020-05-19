Собянин рассказал об избежавшей страшного сценария эпидемии коронавируса Москве

12:43 | 20.05.2020

Москва избежала самого страшного сценария развития эпидемии коронавируса нового типа. Об этом заявил мэр города Собянин. По его словам, городские власти прогнозировали, что в середине мая может быть «огромный пик заболеваемости и госпитализации тяжелобольных». Столичные власти опасались, что система здравоохранения может не справится с количеством зараженных, и произойдет гуманитарная катастрофа.



По словам мэра, то, что прогноз не сбылся, это заслуга, в первую очередь, москвичей, которые очень ответственно подошли к тем требованиям, которые есть в городе.

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