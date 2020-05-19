Во Всемирном банке предрекли бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19

12:35 | 20.05.2020

Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности, заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс. По его данным, миллионы человек в развивающихся странах окажутся за чертой бедности уже в самые ближайшие месяцы.



По словам Малпасса, во Всемирном банке ожидают, что падение глобального ВВП в этом году составит до 5%.



Во Всемирном банке уже заявили, что обязуются в течение 15 месяцев выделить 160 млрд долларов в виде субсидий и другой экономической поддержки наиболее уязвимым странам.

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