По данным СМИ, падение ВВП России во втором квартале составит 16%

12:16 | 20.05.2020

Во втором квартале экономика России может снизиться на 16%. Таковы подсчеты Bloomberg, которые были проведены на основании данных министерства финансов РФ. Это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов. Напомним, экономическая активность упала на фоне пандемии COVID-19.



По оценке Минэкономики, экономический рост составил в первом квартале 1,8%. Во втором квартале ведомство ожидает падения не менее чем на 9,5%, напоминает «Интерфакс».

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