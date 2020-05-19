В Тульской больнице медсестру наказали за прозрачный защитный костюм поверх бикини

12:05 | 20.05.2020

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в надетом поверх купальника прозрачном защитном костюме. Об этом сообщают «Тульские новости». По информации портала, девушка решила не надевать одежду, так как в защитной форме очень жарко. При этом медсестра не рассчитывала, что костюм будет насквозь просвечивать.



Комментируя инцидент, в министерстве здравоохранения Тульской области сообщили, что к медсестре госпиталя применили дисциплинарное взыскание — сделали замечание, а с персоналом учреждения провели разъяснительную беседу, напомнив о требованиях к внешнему виду.

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