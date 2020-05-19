Туристический сектор РФ начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов с 1 июня

11:56 | 20.05.2020

Туристический сектор России начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов с 1 июня, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, передает РИА «Новости».



По словам Догузовой, Ростуризм смотрит на открытие летнего сезона «с большим оптимизмом». «С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», — сказала она.

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