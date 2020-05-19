Россиянам могут смягчить условия для выхода на досрочную пенсию

11:47 | 20.05.2020

В России могут смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник. Такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин.



Как напоминает ren.tv, на сегодня для выхода на досрочную пенсию требуется выполнение двух условий. Подобный вариант доступен гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста со страховым стажем в 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Также требуется подтверждение со стороны службы занятости, что граждане не могут устроиться на новую работу.



Минэкономразвития предложило до конца 2020 года отправить на пенсию россиян, которым до выхода на отдых остается три года. Также документом предусмотрено повышение минимального размера пособия по безработице на ближайшие три месяца. Вместо текущих 1,5 тысячи рублей его предлагается поднять до 4,5 тысячи, отмечает РИА «Новости».

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