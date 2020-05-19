Голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы могут провести в один день

11:36 | 20.05.2020

В администрации президента России обсудили возможность провести парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию в один день. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю.



При этом один из источников отметил, что «голосование может пройти частично в очной форме, а отчасти в электронном формате - чтобы минимизировать риски для граждан из-за коронавируса».



Как напоминает «Эхо Москвы», поправки в Конституцию предусматривают обнуление президентских сроков Путина, что позволит ему оставаться на своем посту до 2036 года.

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