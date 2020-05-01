В Санкт-Петербурге скончалась известный литератор Галина Усова

17:40 | 19.05.2020

Фото: galinausova.ru

В возрасте 88 лет ушла из жизни прозаик, переводчица и поэтесса Галина Усова. О ее кончине сообщили поклонники творчества писательницы в социальных сетях.



Галина Усова родилась и выросла в Ленинграде. В 1954 году с отличием закончила филологический факультет Ленинградского государственного университета. Женщина была ученицей Бориса Стругацкого и Татьяны Гнедич. Широкую известность она получила как переводчик произведений английских писателей и поэтов. Именно благодаря Галине Усовой на русском языке издавали произведения Агаты Кристи, Джона Рональда Руэла Толкина, Джорджа Байрона, Редьярда Киплинга и Уильяма Вордсворта. Всего переводчица стала автором 264 публикаций.



Многие петербуржцы знают Галину Усову лично – в 2010-е годы ее можно было встретить у станции метро «Политехническая». Писательница продавала книги со своими переводами и стихами. Часть работ Галина Усова издавала на собственные средства.



22 мая ей исполнилось бы 89 лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»