Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспортировку газа в ЕАЭС

17:20 | 19.05.2020

Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет, передает russian.rt.com.



Цены на газ должны определять на основе рыночной конъюнктуры с учетом расходов поставщиков и нормы прибыли на вложенный в добычу капитал, отметил Путин.



Как напоминает iz.ru, 14 апреля президент Белоруссии Лукашенко указал на нерешенные проблемы в сфере энергетики и цен на энергоресурсы в рамках ЕАЭС. По его словам, во время кризиса из-за коронавируса стороны не вышли на общие энергетические рынки, это касается цен и расчетов за природный газ.

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