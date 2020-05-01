По данным СМИ, в России от коронавирусной инфекции скончались 186 медиков

17:06 | 19.05.2020

В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков, утверждает интернет-издание «Медиазона». По его подсчетам, смертность среди медперсонала в нашей стране во много раз превышает этот показатель в других государствах.



Издание проверило «Список памяти» — созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса. Из 222 упомянутых там медиков «Медиазоне» удалось подтвердить гибель 165 медиков благодаря официальным сообщениям ведомств и чиновников, региональных оперативных штабов, СМИ и родственников. Издание также обнаружили еще несколько случаев смерти врачей, которых не было в «Списке памяти». Две трети этих случаев приходятся на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Дагестан. Официально в северокавказской республике признали 40 смертей, Московской области — 16, Санкт-Петербурге — 14, по Москве официальных данных нет, сообщает lenta.ru.



Напомним, по официальным данным, от коронавируса в России умерли более 2800 человек. Таким образом, по подсчетам «Медиазоны», российские врачи умирают в 18 раз чаще своих коллег из первой десятки стран с наибольшим количеством выявленных случаев коронавируса. По оценке журналистов, такая ситуация может быть связана с заниженной статистикой жертв заболевания в целом, а также с недостатком средств индивидуальной защиты для врачей.

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