Лидер ЛДПР Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации

16:58 | 19.05.2020

Лидер ЛДПР Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Он подчеркнул, что в России слишком много «ненужных депутатов и чиновников».



«Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации», — написал Жириновский в Twitter.

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