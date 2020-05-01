Ученые рассказали о невосприимчивых к коронавирусу COVID-19 людях

16:44 | 19.05.2020

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. Об этом говорится в исследовании группы американских и швейцарских ученых, опубликованном в журнале Nature.



По мнению экспертов, заражение вирусом SARS-CoV позволяет человеческому организму выработать антитела, нацеленные на белок (S-белок), отвечающий за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки. Причем одно антитело, названное S309, мощно нейтрализует SARS-CoV-2. Исходя из этих предположений, получается, что люди, перенесшие острый респираторный синдром, имеют шансы не заразиться коронавирусом, передает gazeta.ru.



Напомним, вспышка SARS произошла в 2002-2003 годах. Случаи заболевания были зарегистрированы в 29 странах, больше всего в Китае. Всего было отмечено 8098 случаев, из которых 774 закончились смертельным исходом.

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