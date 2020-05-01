16:38 | 19.05.2020

Михаил Мишустин выписался из больницы и вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра. Как передает РБК, Путин уже вернул Михаилу Мишустину соответствующие полномочия. Новым указом он лишил силы ранее подписанный указ, в соответствии с которым обязанности главы правительства были возложены на первого вице-премьера Андрея Белоусова.



Как напоминает lenta.ru, о заражении Мишустина новым коронавирусом стало известно 30 апреля. В тот же день временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Белоусов.

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