Дональд Трамп поставил ультиматум Всемирной организации здравоохранения

14:07 | 19.05.2020

Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Гебрейесусу, передает РИА «Новости».



В тексте письма также сообщается, что администрация президента США провела расследование реагирования ВОЗ на ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19. «Эта проверка подтвердила многие серьёзные опасения, которые я поднимал последний месяц», — говорится в письме.



В документе говорится, что особенно сильно США насторожило возможное отсутствие независимости от Китайской Народной Республики.



Как напоминает russian.rt.com, В апреле Трамп объявил о приостановке внесения взносов в ВОЗ Вашингтоном из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».

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