В МИД Японии заявили о суверенитете над южными островами Курильской гряды

13:51 | 19.05.2020

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» снова заявило свою позицию, по которой Токио имеет право претендовать на «северные территории», как в этой стране называют южные острова Курильской гряды. Об этом пишет газета Sankei.



«Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — приводит выдержку из документа издание Sankei.



Отмечается, что острова южной группы Курильского архипелага были вписаны в доклад, который глава МИД страны Тосимицу Мотэги представил правительству. Из «синей книги по дипломатии» острова были вычеркнуты в 2019 году. Тогда Япония планировала добиться дипломатического урегулирования территориального спора с Россией. Агентство РИА "Новости" отмечает, что решение о возвращении островов в книгу вызвано застоем в решении этого вопроса между Москвой и Токио.

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