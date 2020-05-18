Номинальный ВВП России в апреле снизился на 28%

13:39 | 19.05.2020

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в апреле рухнул на треть к предыдущему месяцу — до 6,3 триллиона руб., по оценке аналитиков на основе данных Минфина. По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%, передает Вести.ру. При этом реальный ВВП за апрель станет известен в конце мая.

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