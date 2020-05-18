Эксперты посчитали, что экономике Швеции не помог отказ от жестких карантинных мер

12:09 | 19.05.2020

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times. По мнению главного экономиста Handelsbanken Кристины Ниман, в итоге Швеция может пострадать не меньше, чем остальные страны Европы.



В Riksbank прогнозируют, что ВВП Швеции в долгосрочной перспективе может сократиться на 7–10%, а это катастрофические цифры для страны. Тем не менее, по оценкам аналитиков, страна имеет некоторые преимущества перед другими европейскими государствами, так как в них только начинают снимать ограничения, а в Швеции экономические процессы не останавливались.



Напомним, власти Швеции, в отличие от других скандинавских стран, лишь рекомендовали меры ограничительного характера и на законодательном уровне никак их не регулировали. На такой шаг страна пошла, чтобы поддержать экономику.

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