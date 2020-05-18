Синоптики пообещали россиянам тёплый июнь

12:01 | 19.05.2020

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила в беседе с «Российской газетой», что предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный.



По ее словам, в пределах климатической нормы погода ожидается в Псковской, Смоленской, Брянской областях, на всей территории Амурской области, в Хабаровском крае, на Камчатке. Холоднее обычного июнь может быть в Приморье и на юге Сахалина. На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.



По словам Паршиной, в Москве и Подмосковье температура может оказаться выше нормы — ожидается промежуток в плюс 20-25 градусов днем и плюс 10-15 градусов ночью.



Ранее 19 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Центральную Россию тепло вернется в последние дни мая.

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