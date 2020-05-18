В Москве более 2 тысяч студентов начали борьбу с коронавирусом медучреждениях города

11:55 | 19.05.2020

Фото: Росбалт

По предложению мэра Москвы студентов пригласили на работу в медучреждения, где лечатся пациенты с COVID-19, сообщает оперативный штаб российской столицы.



Большое количество студентов-медиков выбрали не просто оплачиваемую практику, а именно трудоустройство по соглашению в штат медицинских организаций. Помимо достойной зарплаты, включающей городские и федеральные выплаты, для пришедших на работу студентов предусмотрены те же условия работы и отдыха, как и для уже работающих московских врачей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



«Каждый день к нам поступает большое количество заявлений именно на трудоустройство – договоры об оплачиваемой работе были заключены более чем с 2 тысячами студентов из московских ВУЗов. Помимо денежных выплат привлеченные в стационары специалисты наравне с уже работающими московскими врачами обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием и парковкой рядом с работой» - отметила Ракова.



На должностях младшего медицинского персонала в городских организациях, работающих с COVID-19, трудоустроено 235 студентов вузов. Они получают оплату в размере 115 тыс. рублей. Еще 1140 студентов вузов работают по соглашению в медучреждениях в качестве среднего медперсонала. С учетом надбавок за работу с COVID-19 ежемесячные выплаты для них составляют 175 тыс. рублей. Договор на практику заключен с 670 студентами-медиками. Размер оплаты их практики составляет 70 тыс. рублей.



Студенты уже работают более чем в 20 главных городских стационарах – НИИ им. Склифосовского, Морозовской ДГКБ, ГКБ №15 им. Филатова, ГКБ №52, ГКБ №40 Коммунарка, ГКБ №67 им. Ворохобова и других. Работа в коллективах этих учреждений в период пандемии станет уникальным конкурентным преимуществом молодых специалистов.

© «Вечерние ведомости»