В Роспотребнадзоре разработали рекомендации по работе транспорта в условиях пандемии

16:15 | 18.05.2020

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выпустила рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.



«Общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования», — говорится в сообщении ведомства.



В частности, при продаже билетов на самолеты авиакомпаниям рекомендовали руководствоваться принципом социального дистанцирования. С этой целью общее количество пассажиров в салоне не должно превышать 50% от общего количества мест, а при регистрации людей надо распределять так, чтобы они не находились в непосредственной близости друг к другу, передает РБК.

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