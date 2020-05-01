15:56 | 18.05.2020

Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости». По словам министра, в то же время должны начаться регулярные международные полеты во многие точки мира.



Напомним, в Турции коронавирусом заразились 146 тысяч, умерли четыре тысячи, выздоровели 106 тысяч человек.

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