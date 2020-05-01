СКР попросил разрешения у ВККС РФ на возбуждение уголовных дел в отношении семи судей

15:40 | 18.05.2020

Глава Следственного комитета России Бастрыкин попросил разрешения у Высшей квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей в отставке и одного действующего судьи, передает ren.tv.



Согласно действующему законодательству, судьи, даже покинув свои должности, остаются спецсубъектами. Поэтому для привлечения их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалификационной коллегии, сообщает lenta.ru.



Как передает iz.ru, СКР намерен возбудить уголовные дела в отношении судьи в отставке судебного участка №25 Нагатинского района Москвы Самгиной за мошенничество и посредничество во взяточничестве; судьи Арбитражного суда Ростовской области в отставке Мартыновой за эпизоды мошенничества и фальсификации доказательств; судьи Оренбургского областного суда в отставке Петрухова, судьи Лискинского суда Воронежской области в отставке Капустина и судьи Гагаринского районного суда Смоленской области в отставке Сычева — за участие в ДТП. Кроме того, в списке оказались мировой судья судебного участка №52 Жуковского района Московской области Крупин (разбой) и судья Новосибирского областного суда Шатовкина (превышение должностных полномочий).

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